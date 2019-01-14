14 Января 2019
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Общество Свердловская область

Глава Свердловской области выделит деньги на техническое оснащение для детских садов и центров

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выделит дополнительные средства ряду детских учреждений на техническое оснащение. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора региона, распоряжение уже подписано.

Деньги будут выделены из резервного фонда правительства области. Так, Байкаловский детско-юношеский центр "Созвездие" получит 186 тыс. руб. на приобретение наборов для робототехники и мебели. Двум екатеринбургским садикам № 527 и № 567 выделят по 320 тыс. руб. на техническое оснащение.

"Созвездие" – это современное учреждение дополнительного образования детей, которое создано в 2004 году, объединяет 15 детско-подростковых клубов Байкаловского района и существует для детей, их обучения, воспитания и развития. Воспитанники показывают отличные результаты освоения образовательных программ, принимают активное участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, фестивалях и других мероприятиях районного, областного, российского уровня, завоёвывая призовые места", - добавили в департаменте.

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Глава Свердловской области выделит деньги на техническое оснащение для детских садов и центров

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Теги: евгений куйвашев, свердловская область, деньги, техническое оснащение, детские сады



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