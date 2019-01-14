Электромобили в России предложили выделить номерами зеленого цвета

Электромобили в России, возможно, получат специальные номерные знаки зеленого цвета.

Отмечается, что эта мера позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым, а также станет началом масштабной работы по популяризации электромобилей.

Как передает РИА Новости, инициатива направлена на согласование в Минтранс и МВД.

В 2017 году правительство предложило внести поправки в Налоговый кодекс, освобождающие владельцев электромобилей от транспортного налога.

Проект был внесен в Госдуму, сообщил замминистра финансов Илья Трунин. Предложенный срок действия такой льготы - пять лет.

Однако отмечалось, что в таком виде поправка не может быть принята - транспортный налог рассчитывается "по лошадиным силам", а "в электромобилях этого нет".