14 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске осудили двух злоумышленников, которые напади на таксистку и угнали ее автомобиль

В Челябинске длительные сроки в колонии строгого режима получили два злоумышленника, которые угнали машину у таксистки.

Инцидент произошел ночью 16 августа прошлого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Двое пьяных мужчин у дома №179 на улице Танкистов напали на женщину-водителя - один, сидя на заднем сидении, обхватил шею таксистки и направил в ее сторону похожий на нож предмет. Женщине удалось вырваться и выбежать из машины. Злоумышленники уехали, однако в погоню бросился коллега женщины и у дома №8 на улице Мастеровой мужчины выбежали из угнанного авто, прихватив с собой имущество на сумму более 10 тыс. рублей.

Одному суд назначил 6,5 лет, другому - 7 лет и 9 месяцев.

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В Челябинске осудили двух злоумышленников, которые напади на таксистку и угнали ее автомобиль

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Теги: таксист, нападение, угон, срок, Челябинск



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