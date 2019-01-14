14 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Эвакуировали всех. В Нижневартовске подросток "заминировал" все школы

В столице Самотлора из-за сообщения о взрывном устройстве эвакуированы все школы, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В пресс-службе мэрии Накануне.RU сообщили, что сразу после поступления сообщения, здания школ начали проверять кинологи, спасатели и взрывотехники. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась – звонок оказался ложным.

Звонившим оказался местный подросток. С ним и его родителями работают сотрудники правоохранительных органов. Занятия в школах полного дня и там, где есть вторая смена, продолжатся в обычном режиме.

Эвакуация школа 14 Нижневартовск(2019)|Фото: vk.com, Захар Евдокимов

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Эвакуировали всех. В Нижневартовске подросток "заминировал" все школы

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Теги: школа, Эдмонд Игошин, минирование, бомба



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