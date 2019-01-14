14 Января 2019
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Происшествия Тюменская область

Прокуратура Тобольска не нашла нарушений в действиях водителя, высадившего на трассе ветерана труда

Прокуратура не нашла нарушений в высадке из автобуса женщины-ветерана труда, ехавшей из Тюмени в Тобольск, не на той остановке, где ей было нужно, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Ранее дочь женщины Наталья М. рассказала в соцсетях, что её матери пришлось идти до родной деревни ещё 6 км после того, как она вышла из автобуса. По словам Натальи, водитель не захотел высадить её мать там, где ей было удобно, из-за того, что у его маршрута там нет остановки.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области Накануне.RU сообщили, что 7 января женщина в селе Созоново села в автобус. Ей надо было в деревню Космакова. Водитель сказал, что остановки у этой деревни нет. Ближайшая к ней – "Дубровное".

Ветеран согласилась и купила льготный билет за 66 руб. по маршруту Созоново – Дубровное. У Дубровного она сама вышла из автобуса. Претензий к водителю у нее нет. Согласно расписанию, из Созоново до Космакова можно доехать на автобусах №№502, 502д и 518.

"Оснований для мер прокурорского реагирования нет", - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Прокуратура Тобольска не нашла нарушений в действиях водителя, высадившего на трассе ветерана труда

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Теги: Космакова, Дубровное, Сазоново, междугородний автобус



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