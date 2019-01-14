В Шахтах на месте взрыва продолжают разбирать завалы: неизвестна судьба четырех человек

Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате семье погибшей в результате взрыва газа в многоэтажке денежной компенсации в размере одного миллиона рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, завтра будут подготовлены необходимые документы.

Все, кто пострадал, также получат финансовую помощь из регионального и местного бюджета города, заявил Голубев.

Напомним, сегодня в результате взрыва произошло частичное разрушение 8 и 9 этажей девятиэтажного жилого дома в городе Шахты, по улице Хабарова, 16.

Взрыв затронул четыре квартиры, в которых проживало, по уточненным данным, 12 человек. Из дома было эвакуировано 140 человек. Организован пункт временного размещения в школе.

На месте ЧП продолжается разбор завалов. Были спасены семь человек, погибла женщина. Пострадавших двое, в том числе несовершеннолетний ребенок, у него травмы средней степени тяжести.

Судьба четырех человек устанавливается. Каждые 15-20 минут объявляется "минута тишины".

Обустраиваются площадки для установки кранов, при помощи которых будут разбираться завалы. В правительстве области сообщили, что на седьмом этаже дома обнаружены трещины. Сейчас дом обследуется.

Напомним, по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в Ростовской области возбуждено уголовное дело. Следователи допрашивают жильцов дома и очевидцев, также производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях.

Президент России Владимир Путин дал поручения в связи со взрывом в Ростовской области. Он по телефону заслушал доклад губернатора о ситуации на месте происшествия и принимаемых мерах.

Президент дал поручение главе региона оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Также он поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину провести всестороннее расследование причин взрыва.