Акционеры "Запсибкомбанка" досрочно прекратят полномочия президента

Акционеры тюменского "Запсибкомбанка" на заседании 22 января рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий президента структуры Дмитрия Горицкого. Повестка опубликована на сервере раскрытия информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Новый президент будет избран на этом же заседании.

Ранее стало известно, что Дмитрий Горицкий и другие управленцы продали акции банка. Напомним, что приобрести кредитную организацию намерен государственный ВТБ: на первом этапе банку отойдут более 70% акций "Запсибкомбанка".