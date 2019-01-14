14 Января 2019
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Общество Тюменская область

Акционеры "Запсибкомбанка" досрочно прекратят полномочия президента

Акционеры тюменского "Запсибкомбанка" на заседании 22 января рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий президента структуры Дмитрия Горицкого. Повестка опубликована на сервере раскрытия информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Новый президент будет избран на этом же заседании.

Ранее стало известно, что Дмитрий Горицкий и другие управленцы продали акции банка. Напомним, что приобрести кредитную организацию намерен государственный ВТБ: на первом этапе банку отойдут более 70% акций "Запсибкомбанка".

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Акционеры "Запсибкомбанка" досрочно прекратят полномочия президента

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Теги: Запсибкомбанк, Дмитрий Горицкий, ВТБ



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