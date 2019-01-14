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Путин потребовал выяснить причины взрыва в Ростовской области

Президент России Владимир Путин дал поручения в связи со взрывом в Ростовской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, сегодня утром в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей 9-этажного многоквартирного дома на улице Хабарова в городе Шахты. Разрушены четыре квартиры, в которых проживали 13 человек. 140 жильцов было эвакуировано. По последним данным, семь человек спасены, один погиб.

Путин по телефону заслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о ситуации на месте происшествия и принимаемых мерах. Президент дал поручение главе региона оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Также он поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину провести всестороннее расследование причин взрыва.

г. Шахты в Ростовской области, последствия взрыва газа, разрушенный дом(2019)|Фото: vk.com/rostovnadonu

Напомним, по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Личность погибшей установлена: это жительница одной из квартир 1987 года рождения.

"Информация о других возможных жертвах уточняется. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, после их завершения следователи притупят к осмотру", - отметила Светлана Петренко.

г. Шахты в Ростовской области, последствия взрыва газа, разрушенный дом(2019)|Фото: vk.com/rostovnadonu

Она добавила, что следователи допрашивают жильцов дома и очевидцев, также производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях.

"В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа", - уточнила официальный представитель СКР.

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Путин потребовал выяснить причины взрыва в Ростовской области

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Теги: Путин, взрыв, газ



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