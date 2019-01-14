Путин потребовал выяснить причины взрыва в Ростовской области

Президент России Владимир Путин дал поручения в связи со взрывом в Ростовской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Напомним, сегодня утром в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей 9-этажного многоквартирного дома на улице Хабарова в городе Шахты. Разрушены четыре квартиры, в которых проживали 13 человек. 140 жильцов было эвакуировано. По последним данным, семь человек спасены, один погиб.

Путин по телефону заслушал доклад губернатора Ростовской области Василия Голубева о ситуации на месте происшествия и принимаемых мерах. Президент дал поручение главе региона оказать всестороннюю помощь пострадавшим. Также он поручил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину провести всестороннее расследование причин взрыва.

Напомним, по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко, дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Личность погибшей установлена: это жительница одной из квартир 1987 года рождения.

"Информация о других возможных жертвах уточняется. На месте происшествия продолжаются спасательные работы, после их завершения следователи притупят к осмотру", - отметила Светлана Петренко.

Она добавила, что следователи допрашивают жильцов дома и очевидцев, также производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях.

"В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа", - уточнила официальный представитель СКР.