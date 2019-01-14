Товарооборот между РФ и КНР превысил 100 млрд долларов

Товарооборот между РФ и КНР в 2018 г. впервые превысил отметку в 100 млрд долларов США.

По данным, озвученным Главным таможенным управлением КНР, объём экспорта из Китая в РФ за прошлый год увеличился на 12% и превысил 47,97 млрд долларов. Также вырос и импорт российских товаров и услуг в КНР на 42,7% - до 59,08 млрд долларов.

Согласно данным китайской таможни, основными статьями экспорта КНР в Россию стали: продукция электромеханической отрасли, импорта - нефть, уголь и пиломатериалы.

В целом в 2018 г. китайская внешняя торговля стабильно росла, а масштабы торговли товарами и услугами достигли рекордного уровня. В 2018 г. объем внешней торговли и импорта Китая составил 30,51 трлн юаней, увеличившись на 9,7% по сравнению с 2017 г. Внешняя торговля КНР росла квартал за кварталом.

Внутренняя экономика КНР остаётся стабильной, однако во внешних условиях сильна неопределённость, и эти факторы могут замедлить темпы роста внешней торговли.

Торговля с Соединёнными Штатами, несмотря на фактически начавшуюся между двумя государствами торговую войну, выросла на 8,5%.