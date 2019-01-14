Причиной сбоя в работе радиотелескопа "Спектр-Р" могла стать космическая радиация

Причиной отказа командного передатчика российской космической обсерватории "Спектр-Р" могла стать космическая радиация. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, дозы радиации, накопленной за период полета в электронной компонентной базе спутника, повлияли на его работоспособность.

Напомним, российские ученые потеряли связь с орбитальным телескопом "Радиоастрон". Аппарат перестал принимать команды с Земли. При этом он продолжает передавать данные с орбиты.

"Радиоастрон" работает на орбите с 2011 г. на на борту аппарата "Спектр-Р". Планировалось, что аппарат проработает 9 лет до вхождения в атмосферу Земли. Но срок службы был увеличен благодаря корректировке орбиты.