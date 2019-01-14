В Нижнем Тагиле создадут рабочую группу по вопросам "мусорной реформы"

В Нижнем Тагиле создадут рабочую группу по вопросам, связанным с деятельностью регионального оператора ООО "Компания Рифей", которая с 1 января отвечает за обращение с ТКО по новой схеме. Такое решение было принято на совещании главы города Владислава Пинаева с участием руководителей органов территориального общественного самоуправления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Представителей ТОС интересовали нюансы организации дальнейшей работы по вывозу ТКО на территории города и сельских населенных пунктов, а также моменты, связанные с формированием тарифа на данный вид услуг. Руководитель филиала ООО "Компания "Рифей" в Свердловской области Федор Потапов отвечал на многочисленные вопросы тагильчан.

Одной из главных проблем в отношениях с региональным оператором тагильчане видят высокую стоимость услуги. Людям непонятно, каким образом тариф был сформирован и какова его структура.

"Чтобы снять острые вопросы, связанные с вывозом мусора, по инициативе главы города на совещании было принято решение о создании рабочей группы, в которую войдут представители ООО "Рифей", органов ТОС, общественных организаций, городской думы и администрации города. Совместно они рассмотрят, в том числе, детали формирования утвержденного региональной энергетической комиссией тарифа и логистическую схему сбора ТКО", - пояснили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Первое заседание рабочей группы пройдет уже на этой неделе.

Напомним, ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что предварительный тариф на оказание услуг по сбору, вывозу, транспортировке, переработке и утилизации ТКО на 2019-2021 годы для тагильчан неоправданно высокий. Главу города поддержали также депутаты Госдумы, ЗакСО и местные народные избранники. Позднее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что мнение муниципалитета получило поддержку главы региона Евгения Куйвашева, и новая схема будет скорректирована "с учетом принципиальной позиции главы города Нижний Тагил".