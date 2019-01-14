Челябинский телефонный террорист может угодить в тюрьму на 8 лет

В Челябинске будут судить мужчину 1961 года рождения, который в пьяном виде сообщил о готовящихся взрывах в госучреждениях города. На самом деле никаких взрывных устройств не было.

Инцидент произошел 1 ноября прошлого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Мужчина со своего городского телефона позвонил в правительство Южного Урала и сообщил, что в здании находится бомба. Своим поступком он дестабилизировал деятельность органов власти.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.