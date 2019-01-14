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Спорт В России

Дюков стал единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза

Прием заявок от кандидатов на пост президента Российского футбольного союза завершен. Единственным претендентом на должность оказался председатель совета директоров питерского "Зенита" Александр Дюков.

Таким образом, выборы главы РФС, назначенные на 22 февраля, пройдут на безальтернативной основе. Они будут носить исключительно формальный характер, пишут "Известия".

Напомним, долгое время бывший главой Российского футбольного союза Виталий Мутко ушел в отставку в декабре прошлого года. Пост исполняющего обязанности до конференции РФС будет занимать Сергей Прядкин, который также является президентом Российской Премьер-лиги.

На минувшей неделе РПЛ выдвинула Александра Дюкова на пост президента РФС.

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Дюков стал единственным кандидатом на пост президента Российского футбольного союза

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Теги: Дюков, РФС, кандидат



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