Причины задымления двигателя на рейсе Тюмень – Ханты-Мансийск выяснят следователи

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СКР начали проверку обстоятельств задымления двигателя самолёта "ЮТэйр" в тюменском аэропорту "Рощино".

Им предстоит установить причину случившегося, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

Напомним, борт должен был улететь из Тюмени в 7.05, однако из-за задымления двигателя 46 пассажиров пришлось срочно эвакуировать. В итоге они улетели в 8.30 на другом самолёте.