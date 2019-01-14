14 Января 2019
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В Тюмени в Старый Новый год затопило одну из главных улиц города

В Тюмени из-за прорыва водопровода затопило ул. Ямскую - одну из главных улиц города. В результате ЧП без воды остались три многоквартирных дома, передает корреспондент Накануне.RU.
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Видеозаписи затопленной улицы опубликовали подписчики группы "Типичная Тюмень" социальной сети "ВКонтакте". Инцидент произошел вечером 13 января.

"Старый Yовый год. Ямская тонет", - прокомментировала автор видеоролика.

По информации пресс-службы "Тюмень Водоканала", сообщение о коммунальной аварии поступило в 21.35 по местному времени. В 21.50 на место аварии прибыли сотрудники "Водоканала" и приступили к устранению аварии. На месте работали три бригады специалистов.

Были произведены работы по очистке проезжей части, уборке и откачке воды. Причиной ЧП стал перелом чугунного водопровода из-за перепадов температуры.

Воду в дома планируется подать сегодня, до 22.00.

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В Тюмени в Старый Новый год затопило одну из главных улиц города

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Теги: потоп, авария, прорыв, водоканал, улица Ямская



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