В Тюмени в Старый Новый год затопило одну из главных улиц города

В Тюмени из-за прорыва водопровода затопило ул. Ямскую - одну из главных улиц города. В результате ЧП без воды остались три многоквартирных дома, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозаписи затопленной улицы опубликовали подписчики группы "Типичная Тюмень" социальной сети "ВКонтакте". Инцидент произошел вечером 13 января.

"Старый Yовый год. Ямская тонет", - прокомментировала автор видеоролика.

По информации пресс-службы "Тюмень Водоканала", сообщение о коммунальной аварии поступило в 21.35 по местному времени. В 21.50 на место аварии прибыли сотрудники "Водоканала" и приступили к устранению аварии. На месте работали три бригады специалистов.

Были произведены работы по очистке проезжей части, уборке и откачке воды. Причиной ЧП стал перелом чугунного водопровода из-за перепадов температуры.

Воду в дома планируется подать сегодня, до 22.00.