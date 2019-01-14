В городе Шахты после взрыва газа ввели режим ЧС

На территории города Шахты в Ростовской области, где произошло обрушение дома после взрыва газа, вводится режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

На базе МЧС работает телефон горячей линии: 8(863) 239-99-99.

Напомним, сегодня утром в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей 9-этажного многквартирного дома на улице Хабарова, 16.

По предварительным данным, взрыв произошел на девятом этаже. Разрушены четыре квартиры, в которых проживали 13 человек. 140 человек эвакуировано.

По последним данным, семь человек спасены, один погиб. В пресс-службе МЧС РФ "Интерфаксу" сообщили, что единственной жертвой взрыва стала женщина. Информация о том, что это ребенок, не подтвердилась.

Напомним, по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в Ростовской области возбуждено уголовное дело.

В правительстве области сообщили, что на седьмом этаже дома обнаружены трещины. Сейчас дом обследуется.