Ущерб "РЖД" от схода вагонов в Иркутской области превысил миллион рублей

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда. Стала известна сумма причиненного ущерба.

Напомним, утром 12 января на 4960 км Восточно-Сибирской железной дороги на перегоне "Делюр-Тыреть" произошел сход с рельсов 29 вагонов с каменным углем грузового поезда. В результате жертв и пострадавших нет.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, повреждены 250 метров железнодорожного полотна и две опоры контактной сети. Размер ущерба, причиненного ОАО "РЖД", превысил 1 млн рублей.

Возбуждено дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Сейчас проводится расследование.