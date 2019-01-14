14 Января 2019
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Происшествия Сибирский ФО

Ущерб "РЖД" от схода вагонов в Иркутской области превысил миллион рублей

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда. Стала известна сумма причиненного ущерба.

Напомним, утром 12 января на 4960 км Восточно-Сибирской железной дороги на перегоне "Делюр-Тыреть" произошел сход с рельсов 29 вагонов с каменным углем грузового поезда. В результате жертв и пострадавших нет.

сход грузовых вагонов в Иркутской области(2019)|Фото:38.mchs.gov.ru

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, повреждены 250 метров железнодорожного полотна и две опоры контактной сети. Размер ущерба, причиненного ОАО "РЖД", превысил 1 млн рублей.

Возбуждено дело по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). Сейчас проводится расследование.

сход грузовых вагонов в Иркутской области(2019)|Фото:38.mchs.gov.ru

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Ущерб "РЖД" от схода вагонов в Иркутской области превысил миллион рублей

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Теги: РЖД, вагоны, ущерб, дело



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Ранее 12.01.2019 09:29 Мск В Иркутской области с рельсов сошли 29 вагонов с углем

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