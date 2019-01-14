Экипаж уральского гонщика Карякина стал четвертым по итогам очередного этапа "Дакара"

Уральский гонщик из Екатеринбурга Сергей Карякин пришел четвертым к финишу на шестом этапе ралли-марафона "Дакар-2019", который проходит сейчас в Перу. Об этом спортсмен сообщил в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU

По словам Карякина, участок трассы был сложным, спортсмены потеряли 10 минут на том, что спустились раньше времени с горы и не взяли точку, из-за чего пришлось штурмовать повторно.

"Попал камень между суппортом и диском, и у нас спускало колесо - пришлось менять. Перегревались два раза - так как пески были убойные", - рассказывает Карякин подробности гонки.

По итогу шестого этапа экипаж спортсмена отстал от лидера марафона на 17 минут 31 секунду. Стоит отметить, что на предыдущем этапе екатеринбуржец стал седьмым. "Дакар-2019" будет проходить в Перу до 17 января, поэтому у уральского гонщика есть еще три дня, чтобы выйти на первое место.