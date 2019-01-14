Новые губернаторы "тюменской матрешки" проигнорировали Гайдаровский форум

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа станет единственным главой субъекта составной Тюменской области среди спикеров "Гайдровского форума". Наталья Комарова участвует в трех экспертных дискуссиях, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Югры участвует в панельной дискуссии "Национальные цели и социальные вызовы", на которой также выступят министр финансов РФ Антон Силуанов и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Кроме того, глава ХМАО участвует в обсуждении национального проекта "Здоровье", а также демографической ситуации в регионах.

Среди спикеров форума нет глав соседних субъектов Александра Моора и Дмитрия Артюхова. Представитель Тюменской области - руководитель комитета образования администрации Заводоуковского городского округа Людмила Марченко значится в числе участников круглого стола о повышении финансовой грамотности. Стоит отметить, что и другие уральские губернаторы, судя по программе, не будут выступать на площадках.

"Гайдаровский форум" стартует 15 января. Тема форума - "Россия и мир. Национальные цели развития и глобальные тренды".