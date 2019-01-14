Новые губернаторы "тюменской матрешки" проигнорировали Гайдаровский форум

14 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Быков грезит "освобождённой Гитлером Россией"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область

Новые губернаторы "тюменской матрешки" проигнорировали Гайдаровский форум

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа станет единственным главой субъекта составной Тюменской области среди спикеров "Гайдровского форума". Наталья Комарова участвует в трех экспертных дискуссиях, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор Югры участвует в панельной дискуссии "Национальные цели и социальные вызовы", на которой также выступят министр финансов РФ Антон Силуанов и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Кроме того, глава ХМАО участвует в обсуждении национального проекта "Здоровье", а также демографической ситуации в регионах.

Среди спикеров форума нет глав соседних субъектов Александра Моора и Дмитрия Артюхова. Представитель Тюменской области - руководитель комитета образования администрации Заводоуковского городского округа Людмила Марченко значится в числе участников круглого стола о повышении финансовой грамотности. Стоит отметить, что и другие уральские губернаторы, судя по программе, не будут выступать на площадках.

"Гайдаровский форум" стартует 15 января. Тема форума - "Россия и мир. Национальные цели развития и глобальные тренды".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новые губернаторы "тюменской матрешки" проигнорировали Гайдаровский форум

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Моор, Дмитрий Артюхов, Наталья Комарова, Гайдаровский форум



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 753

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети