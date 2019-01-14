Жители Вторчермета пытаются вернуть 024 маршрут автобуса. Вместе с депутатом гордумы готовят обращение к мэру Екатеринбурга

Жители района Вторчермет в Екатеринбурге не готовы смириться с отменой коммерческого маршрутного автобуса 024 "2-Новосибирская – Хладокомбинат №3". В социальных сетях люди создали группу против отмены маршрута, а сбор подписей проходит во всех районах, которых коснулась "транспортная реформа". Уже на этой неделе инициативная группа вместе с депутатом гордумы Андреем Пирожковым направят обращение на имя мэра Александра Высокинского передаёт корреспондент Накануне.RU

Ранее в администрации заявили, что отмена этого маршрута не сказалась на комфорте жителей, но жители отправляют жалобы, создают петиции и собирают подписи. К концу этой недели будет около 500 подписей. Также обращение направят на имя свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой.

"Никаких условий нам не создали, альтернативный транспорт не выполняет функций потерянного маршрута, дополнительных вагонов на альтернативном транспорте мы не получили, в салонах затор и ругань, интервал движения транспорта редкий, вечером не доехать, поэтому мы считаем, что с отменой маршрута серьезно пострадали наши права и наших детей, в первую очередь", - пишут уральцы на change.org.

Это коснулось не только Вторчермета. Жители Железнодорожного района – Сортировки, Новой Сортировки, Заречного также пишут о проблемах с транспортом.

По словам депутата городской думы от КПРФ Андрея Пирожкова, который провёл встречу с инициативной группой, если власть не услышит жителей, то они готовы выйти на пикеты и митинги.

"Была собрана инициативная группа района Вторчермет, которая начала и продолжает собирать подписи. Они сами не ожидали такого отклика - им пишут и звонят люди, который хотят оставить свои подписи. Мы приняли решение, что совместно с ними подготовим обращение к главе города, где приложим подписи. Сейчас необходимо все структурировать. Также подготовлю депутатский запрос. Соберём около 500 подписей, но если учесть, какая идёт волна, то будет и более тысячи", - рассказал депутат.

Люди недовольны, что им приходится ездить с пересадками и тратить в два или в три раза больше обычного. Пирожков считает, что нужен тот маршрут, который будет соединять Сортировку и Керамику и как он будет назваться непринципиально.

"Согласно областному законодательству, отмену или введение новых маршрутов необходимо согласовывать с общественностью. Нормально, конечно, было сделано, но мнение не всех жителей было учтено. Надо понимать, что это первый шаг, ведь дальше отменят множество маршрутов и перенесут остановки. Власть должна проводить транспортную реформу, но с учетом мнения горожан.

Маршрут 024 проходит через весь город, связывая две противоположные окраины через центр. Автобусы этого маршрута курсировали часто и были заполнены пассажирами практически в любое время.

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года, а по буре общественного возмущения — пожалуй, первой ласточкой надвигающегося транспортного коллапса. В 2017-м разработчики реформы хотели отменить более 100 маршрутов и заменить другими. Из-за таких изменений людям пришлось бы ездить дольше и с пересадками. Сначала планировалось подготовить транспортную инфраструктуру, в том числе выделенные полосы, остановочные и пересадочные комплексы, а также установить видеофиксацию. Новая схема движения общественного транспорта вызвала волну негодования со стороны горожан и даже спровоцировала проверки прокуратуры и профильных комитетов свердловского заксобрания. В связи с этим, власти решили отложить реформу до 2019 года.