14 Января 2019
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Общество Свердловская область

Жители Вторчермета пытаются вернуть 024 маршрут автобуса. Вместе с депутатом гордумы готовят обращение к мэру Екатеринбурга

Жители района Вторчермет в Екатеринбурге не готовы смириться с отменой коммерческого маршрутного автобуса 024 "2-Новосибирская – Хладокомбинат №3". В социальных сетях люди создали группу против отмены маршрута, а сбор подписей проходит во всех районах, которых коснулась "транспортная реформа". Уже на этой неделе инициативная группа вместе с депутатом гордумы Андреем Пирожковым направят обращение на имя мэра Александра Высокинского передаёт корреспондент Накануне.RU
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Ранее в администрации заявили, что отмена этого маршрута не сказалась на комфорте жителей, но жители отправляют жалобы, создают петиции и собирают подписи. К концу этой недели будет около 500 подписей. Также обращение направят на имя свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой.

cбор подписей, Вторчермет, отмена маршрута 024(2019)|Фото: vk.com/vtorchikru

cбор подписей, Вторчермет, отмена маршрута 024(2019)|Фото: vk.com/vtorchikru

"Никаких условий нам не создали, альтернативный транспорт не выполняет функций потерянного маршрута, дополнительных вагонов на альтернативном транспорте мы не получили, в салонах затор и ругань, интервал движения транспорта редкий, вечером не доехать, поэтому мы считаем, что с отменой маршрута серьезно пострадали наши права и наших детей, в первую очередь", - пишут уральцы на change.org.

Это коснулось не только Вторчермета. Жители Железнодорожного района – Сортировки, Новой Сортировки, Заречного также пишут о проблемах с транспортом.

cбор подписей, Вторчермет, отмена маршрута 024(2019)|Фото: vk.com/vtorchikru

По словам депутата городской думы от КПРФ Андрея Пирожкова, который провёл встречу с инициативной группой, если власть не услышит жителей, то они готовы выйти на пикеты и митинги.

"Была собрана инициативная группа района Вторчермет, которая начала и продолжает собирать подписи. Они сами не ожидали такого отклика - им пишут и звонят люди, который хотят оставить свои подписи. Мы приняли решение, что совместно с ними подготовим обращение к главе города, где приложим подписи. Сейчас необходимо все структурировать. Также подготовлю депутатский запрос. Соберём около 500 подписей, но если учесть, какая идёт волна, то будет и более тысячи", - рассказал депутат.

Екатеринбург, транспорт, общественный транспорт, автобус, остановка(2017)|Фото: Накануне.RU

Люди недовольны, что им приходится ездить с пересадками и тратить в два или в три раза больше обычного. Пирожков считает, что нужен тот маршрут, который будет соединять Сортировку и Керамику и как он будет назваться непринципиально.

"Согласно областному законодательству, отмену или введение новых маршрутов необходимо согласовывать с общественностью. Нормально, конечно, было сделано, но мнение не всех жителей было учтено. Надо понимать, что это первый шаг, ведь дальше отменят множество маршрутов и перенесут остановки. Власть должна проводить транспортную реформу, но с учетом мнения горожан.

Маршрут 024 проходит через весь город, связывая две противоположные окраины через центр. Автобусы этого маршрута курсировали часто и были заполнены пассажирами практически в любое время.

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года, а по буре общественного возмущения — пожалуй, первой ласточкой надвигающегося транспортного коллапса. В 2017-м разработчики реформы хотели отменить более 100 маршрутов и заменить другими. Из-за таких изменений людям пришлось бы ездить дольше и с пересадками. Сначала планировалось подготовить транспортную инфраструктуру, в том числе выделенные полосы, остановочные и пересадочные комплексы, а также установить видеофиксацию. Новая схема движения общественного транспорта вызвала волну негодования со стороны горожан и даже спровоцировала проверки прокуратуры и профильных комитетов свердловского заксобрания. В связи с этим, власти решили отложить реформу до 2019 года.

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Жители Вторчермета пытаются вернуть 024 маршрут автобуса. Вместе с депутатом гордумы готовят обращение к мэру Екатеринбурга

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Теги: Екатеринбург, городская дума, мэрия, Вторчермет, Александр Высокинский, Андрей Пирожков



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