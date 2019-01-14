В окрестностях Тегерана разбился грузовой Boeing: на борту находилось 10 человек

Грузовой самолет "Боинг-707" потерпел крушение в окрестностях Тегерана. На борту находились 10 человек, сообщает Press TV.

Уточняется, что самолет разбился вблизи Караджа в центральной части Ирана.

Как передает Fars, "Боинг" летел из Бишкека в караджский аэропорт, но он стал приземляться в аэропорту "Фатх".

Пилот не справился с управлением при посадке. Самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и въехал в жилой район.

В феврале прошлого года лайнер ATR 72-500 потерпел крушение вблизи города Семиром в иранской провинции Исфахан. В авиакатастрофе погибло 66 человек.

В авиакомпании Aseman Airlines, которой принадлежал лайнер, заявили, что самолет врезался в гору из-за плохих погодных условий. МЧС России предоставило координаты места крушения самолета авиакомпании.