Новый Генплан Екатеринбурга рассчитан до 2035 года

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский внёс изменения в постановление о подготовке проекта Генерального плана развития областной столицы до 2035 года, подготовленного муниципальным бюджетным учреждением "Мастерская генерального плана", передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно утвержденному плану мероприятий по разработке этого стратегического для города документа, в феврале 2019 года проект должен быть согласован с отраслевыми и территориальными органами мэрии, в марте-апреле в него внесут изменения, на сентябрь-ноябрь запланированы общественные обсуждения, а в декабре свёрстанный Генплан направят для изучения в региональное министерство строительства и развития инфраструктуры.

О сроках окончательного принятия документа пока неизвестно.

Прежний Генплан, подписанный ещё мэром Аркадием Чернецким в 2004 году, рассчитан до 2025 года и не соответствует социально-экономическим прогнозам. В частности, в нём предусмотрено, что через шесть лет население города достигнет 1 млн 400 тыс. человек, в то время как в 2018 году этот показатель уже составил более 1 млн. 470 тыс. человек. Кроме того, план развития муниципалитета до 2025 года позиционирует Екатеринбург как "столицу территориальных образований – Екатеринбургской городской агломерации, Свердловской области, Уральского Федерального округа и Евразийского материка".