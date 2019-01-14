14 Января 2019
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Политика За рубежом

СМИ: Си Цзиньпин может посетить КНДР перед второй встречей Ким Чен Ына и Дональда Трампа

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить Северную Корею уже в апреле этого года.

Напомним, ранее ЦТАК рассказало о том, что Си принял приглашение высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына посетить Пхеньян в сентябре. МИД КНР тогда не подтвердил и не опроверг эту информацию, заявив лишь, что опубликует сообщение о предстоящем визите Си "своевременно". South China Morning Post, со ссылкой на источники в южнокорейском министерстве по делам объединения, сообщает, что Си Цзиньпин может прибыть в Пхеньян уже в апреле.

Последним китайским руководителем, посещавшим Северную Корею, был Ху Цзиньтао в 2005 г. Си Цзиньпин был в Северной Корее более десяти лет назад – в 2008 г., на тот момент ещё в ранге вице-председателя.

Ранее визит Си ожидался к 9 сентября, дню образования народного правительства КНДР, теперь есть вероятность того, что он будет присутствовать на другом важном государственном празднике КНДР – 15 апреля, когда отмечается день рождения основателя республики Ким Ир Сена. После этого, в мае председатель КНР может отправиться в Южную Корею.

Кроме того, саммит Си – Ким может произойти перед второй встречей Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. В настоящее время обсуждается возможность новых переговоров северокорейского и американского лидеров в Таиланде или Вьетнаме, однако их дата пока неизвестна.

Напомним, примерно за месяц до первых таких переговоров, Ким Чен Ын также встречался с Си Цзиньпином, неожиданно посетив китайский город Далянь.

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СМИ: Си Цзиньпин может посетить КНДР перед второй встречей Ким Чен Ына и Дональда Трампа

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Теги: Си Цзиньпин, Ким Чен Ын, Дональд Трамп



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