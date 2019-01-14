14 Января 2019
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Политика В России Украина

Украинский генерал: военные действия между Россией и Украиной маловероятны

Украинский генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что военные действия между российской стороной и Украиной маловероятны.
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По его мнению, в Кремле ожидают смену политического вектора в Киеве, и, как минимум, до президентских выборов война не состоится. Богдан отметил, что на Украине якобы готовы отразить атаку, но понимают, что нельзя ожидать опасности только от российской стороны, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее стало известно, что украинские власти планируют расторгнуть около 40 соглашений с Россией. Сообщалось, что они предпримут этот шаг на фоне прекращения договора о дружбе между двумя странами.

В прошлом декабре украинский президент Петр Порошенко подписал закон "О прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Согласно закону, действие договора прекращается с 1 апреля 2019 года.

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Украинский генерал: военные действия между Россией и Украиной маловероятны

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Теги: Россия, Украина, война, генерал



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