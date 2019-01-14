14 Января 2019
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Общество За рубежом

Стал известен день премьеры последнего сезона "Игры престолов"

В сети появился тизер к последнему, восьмому сезону сериала "Игра престолов". В нем появляются Джон Сноу (Кит Харингтон), Санса (Софи Тернер) и Арья Старк (Мэйси Уильямс). Все трое идут по семейному склепу Старков и слышат фразы, сказанные в разное время Кейтлин и Эддардом Старками, затем видят свои собственные скульптуры в склепе (поклонники считают, что это знак – все трое в новом сезоне умрут). А когда троица оборачивается, в склепе начинает холодать – очевидно, приближается армия белых ходоков, битва с которыми, вероятно, станет главной в заключительном сезоне проекта.

Также названа официальная дата премьеры сериала – 14 апреля 2019 года. В России правами на показ сериала обладает сервис "Амедиатека", он готов показать премьерную серию 15 апреля.

Тем временем, фанаты продолжают строить предположения о том, чем же закончится повествование. Утечек, в отличие от ситуации с предпоследним сезоном, пока не было, да и вообще поговаривают, что сериалу сняли несколько совершенно разных концовок – так и интереснее, и безопаснее. Авторы сериала и актеры говорят, что зрителей последний сезон "шокирует". Также есть намеки на большое количество смертей и неожиданные поступки главных героев. На это, в частности, намекала Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейнерис Таргариен.

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Стал известен день премьеры последнего сезона "Игры престолов"

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Теги: игра престолов, последний сезон, дата премьеры



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