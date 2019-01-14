Еще два человека обнаружены под завалами в ростовском доме

Два человека обнаружены под завалами после взрыва газа в многоэтажном доме в ростовском городе Шахты.

Как сообщает региональный главк МЧС, их извлекают.

Ранее стало известно, что семь человек спасены, есть один погибший.

Как уточняет "Интерфакс", взрыв газа повредил четыре квартиры - две на восьмом, две на девятом этажах. В них находились 13 человек, сообщил губернатор Василий Голубев.

Глава региона добавил, что это "совершенно точно" взрыв бытового газа, передает РИА Новости.

Напомним, по факту обрушения этажей в результате взрыва газа в Ростовской области возбуждено уголовное дело.

В правительстве области сообщили, что на седьмом этаже дома обнаружены трещины. Сейчас дом обследуется, а жители - 140 человек - эвакуированы.

Как сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

После трагедии появились инициативы об отказе от бытового газа в многоэтажках. Однако, по мнению депутатов, отказаться от газа сейчас практически нереально.

В КПРФ выступили с предложением об оснащении многоквартирных домов датчиками загазованности с автоматическими запирающими клапанами. При повышении концентрации газа в воздухе, клапаны автоматически перекрывают его подачу. С соответствующей инициативой коммунисты уже ранее обращались в правительство РФ и к президенту.