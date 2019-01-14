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Политика Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье вместо РСТ появилось министерство по тарифам

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Пермскому краю внесла изменения в в учредительные документы прикамской Региональной службы по тарифам (РСТ), передает корреспондент Накануне.RU

Согласно выписке ЕГРЮЛ, теперь ведомство называется министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края или сокращенно - Министерство по тарифам. Изменения были внесены 11 января 2019 г.

Исполняющим обязанности министра в документах указан Андрей Кокорев, ранее занимавший пост замглавы Региональной службы по тарифам. Напомним, его назначение на пост министра в правительстве Пермского края анонсировали еще в октябре, когда было объявлено о преобразовании РСТ.

Теперь вместо службы по тарифам в регионе создано два новых министерства: министерство по тарифам и министерство ЖКХ. Министром ЖКХ стал экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Шицын.

Добавим также, что прежний руководитель РСТ Антон Удальев сохранил пост вице-премьера, оба вновь созданных учреждения будут подчиняться ему.

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В Прикамье вместо РСТ появилось министерство по тарифам

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Теги: министерство по тарифам, Региональная служба по тарифам, Андрей Кокорев, Антон Удальев



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