Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о взрыве газа в Ростовской области

По факту обрушения этажей в результате взрыва газа в Ростовской области возбуждено уголовное дело. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее данным, в результате хлопка газа произошло обрушение с девятого по восьмой этажи одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты. В настоящее время известно об одном погибшем. По поручению главы СКР Александра Бастрыкина работу опытных следователей и следователей-криминалистов на месте происшествия лично организует руководитель ГСУ СК России по СКФО.

Напомним, на седьмом этаже дома обнаружены трещины. Сейчас дом обследуется, а жители - 140 человек - эвакуированы. Под завалами могут находиться люди.

Основной версией инцидента является взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" в штабе по ликвидации последствий аварии. Признаков теракта не просматривается.

Как сообщало Накануне.RU, рано утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

После трагедии появились инициативы об отказе от бытового газа в многоэтажках. Однако, по мнению депутатов, отказаться от газа сейчас практически нереально.