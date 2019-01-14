В Алмате задержали иностранцев, готовивших теракты в Казахстане

В Алмате задержана группа иностранных граждан, подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане.

Комитет национальной безопасности республики опубликовал ролик с операцией по задержанию, а также видеозаписи оперативных съемок, сделанных в результате наблюдения за членами группы.

"По версии следствия, задержанные лица действовали по заданию и под руководством пребывающих за границей боевиков ДАИШ (запрещена на территории РФ, - прим. Накануне.RU). По этим же данным, применение взрывных устройств и последующую вооруженную атаку намечалось осуществить в Алматы, в местах массового скопления гражданского населения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что квартире задержанных обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним.