14 Января 2019
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Политика В бывшем СССР

В Алмате задержали иностранцев, готовивших теракты в Казахстане

В Алмате задержана группа иностранных граждан, подозреваемых в подготовке терактов в Казахстане.

Комитет национальной безопасности республики опубликовал ролик с операцией по задержанию, а также видеозаписи оперативных съемок, сделанных в результате наблюдения за членами группы.

подозреваемые в подготовке терактов в Казахстане(2019)|Фото: Пресс-служба КНБ РК

"По версии следствия, задержанные лица действовали по заданию и под руководством пребывающих за границей боевиков ДАИШ (запрещена на территории РФ, - прим. Накануне.RU). По этим же данным, применение взрывных устройств и последующую вооруженную атаку намечалось осуществить в Алматы, в местах массового скопления гражданского населения", - говорится в сообщении.

вещественные доказательства, найденные у подозреваемых в теракте в Казахстане(2019)|Фото: Пресс-служба КНБ РК

Также отмечается, что квартире задержанных обнаружены и изъяты компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств большой мощности, а также огнестрельное оружие и боеприпасы к ним.

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В Алмате задержали иностранцев, готовивших теракты в Казахстане

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Теги: Алмата, Казахстан, терроризм, теракт, КНБ



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