В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении экс-главы аппарата гордумы Юрия Чанова

14 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Быков грезит "освобождённой Гитлером Россией"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Челябинская область

В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении экс-главы аппарата гордумы Юрия Чанова

В Челябинске передали в суд уголовное дело в отношении бывшего главы аппарата городской думы Юрия Чанова.

Напомним, он обвиняется в крупном мошенничестве - в марте 2017 года Чанов получил взятку в сумме 300 тыс. рублей от директора "Нового Художественного театра" Виталия Богверадзе за обеспечение принятия решения о финансировании Челябинской городской думой проведения Международного фестиваля.

В июле прошлого года Чанов написал заявление об увольнении.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области, Чанов в полном объеме возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении экс-главы аппарата гордумы Юрия Чанова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Юрий Чанов, гордума, Челябинск, аппарат, уголовное дело, взятка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.07.2018 14:12 Мск Уволился руководитель аппарата Челябинской гордумы, обвиняемый в получении взятки
Ранее 07.06.2018 10:48 Мск В Челябинске суд отпустил под домашний арест руководителя аппарата гордумы

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 740

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети