В Челябинске передано в суд уголовное дело в отношении экс-главы аппарата гордумы Юрия Чанова

В Челябинске передали в суд уголовное дело в отношении бывшего главы аппарата городской думы Юрия Чанова.

Напомним, он обвиняется в крупном мошенничестве - в марте 2017 года Чанов получил взятку в сумме 300 тыс. рублей от директора "Нового Художественного театра" Виталия Богверадзе за обеспечение принятия решения о финансировании Челябинской городской думой проведения Международного фестиваля.

В июле прошлого года Чанов написал заявление об увольнении.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области, Чанов в полном объеме возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Тракторозаводский районный суд.