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Политика За рубежом

В США хотят допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа

Конгрессмены США намерены вызвать на беседу переводчиков со встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным ABC News, 14 января юристы комитетов по разведке и по иностранным делам американского конгресса обсудят такую возможность.

Вызов в конгресс переводчиков решено было обсудить после статьи в The Washington Post. В ней утверждалось, что Трамп скрыл от общественности некие детали своей встречи с Путиным в Хельсинки, передает Regnum.

Напомним, первые полноформатные переговоры глав двух государств состоялись 16 июля в Финляндии.

В начале июля CNN сообщал, что президент США планирует в Хельсинки провести встречу с Владимиром Путиным "один на один" до того, как к ним присоединятся другие члены делегаций.

Присутствовать при этом, по данным телеканала, должны были только переводчики.

СМИ сообщали о некой "сделке", которую якобы намерен предложить американский президент Путину.

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В США хотят допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа

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Теги: конгресс сша, переводчики, дональд трамп, владимир путин



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