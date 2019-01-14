В США хотят допросить переводчиков со встреч Путина и Трампа

Конгрессмены США намерены вызвать на беседу переводчиков со встреч президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

По данным ABC News, 14 января юристы комитетов по разведке и по иностранным делам американского конгресса обсудят такую возможность.

Вызов в конгресс переводчиков решено было обсудить после статьи в The Washington Post. В ней утверждалось, что Трамп скрыл от общественности некие детали своей встречи с Путиным в Хельсинки, передает Regnum.

Напомним, первые полноформатные переговоры глав двух государств состоялись 16 июля в Финляндии.

В начале июля CNN сообщал, что президент США планирует в Хельсинки провести встречу с Владимиром Путиным "один на один" до того, как к ним присоединятся другие члены делегаций.

Присутствовать при этом, по данным телеканала, должны были только переводчики.

СМИ сообщали о некой "сделке", которую якобы намерен предложить американский президент Путину.