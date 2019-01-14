"Все из-за этого забора". Во дворе дома в Екатеринбурге произошла массовая драка

В Екатеринбурге во дворе дома на улице Амундсена, 135 произошла массовая драка. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские.

Напомним, компания "Атомстройкомлекс", чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, начала строить забор прямо на детской площадке, которая принадлежит соседнему дому. По словам местных жителей, по закону застройщик ничего не нарушает, потому что часть земли находится у него в аренде, но такая стройка идет "не по-человечески".

Как рассказал Накануне.RU местный житель Юрий Михайлович, вчера все началось с того, что во дворе гуляли женщины с детьми.

"К ним подошли человек 10 крупных парней, стали их задирать. Наши отцы заступились за них, началась драка. Троих наших избили, вызвали полицию. Когда полицейские приехали, парни бросились бежать, но трех задержали и увезли. С них взяли объяснения и отпустили", - рассказал он.

По его словам, по факту случившегося подано заявление в правоохранительные органы.

"Все из-за этого забора. В будние дни никого нет, а вчера по-воровски в лесу спрятали машину и еще два-три пролета приварили. Наши жильцы вышли и выгнали их, но все было мирно и спокойно", - добавил житель дома.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Накануне.RU рассказали, что вчера в территориальный отдел полиции поступили заявления от граждан по поводу конфликта из-за строительства ограждений.

"В ходе конфликта граждане получили телесные повреждения. Всего сейчас в территориальном отделе находится шесть заявлений с обеих сторон. Полиция проводит по ним проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие процессуальные решения", - сообщили в МВД.

Как уточнили в ведомстве, скорее всего это будут административные протоколы по статье "побои".

Добавим, недавно на место выезжал депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Мещеряков.

"Жильцы настроены решительно. Когда приезжают рабочие устанавливать забор, люди выходят всем двором и защищают свою территорию. Примечательно, что рабочие приезжают в то время, когда никого нет дома или приезжают ночью", - рассказал он.

Мещеряков пообещал направить депутатские запросы и помочь жильцам составить заявление в суд.