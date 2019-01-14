14 Января 2019
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"Все из-за этого забора". Во дворе дома в Екатеринбурге произошла массовая драка

В Екатеринбурге во дворе дома на улице Амундсена, 135 произошла массовая драка. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские.

Напомним, компания "Атомстройкомлекс", чтобы огородить часть парка и ЖК WOODS в УНЦ, начала строить забор прямо на детской площадке, которая принадлежит соседнему дому. По словам местных жителей, по закону застройщик ничего не нарушает, потому что часть земли находится у него в аренде, но такая стройка идет "не по-человечески".

Как рассказал Накануне.RU местный житель Юрий Михайлович, вчера все началось с того, что во дворе гуляли женщины с детьми.

"К ним подошли человек 10 крупных парней, стали их задирать. Наши отцы заступились за них, началась драка. Троих наших избили, вызвали полицию. Когда полицейские приехали, парни бросились бежать, но трех задержали и увезли. С них взяли объяснения и отпустили", - рассказал он.

ул. Амундсена, 135, детская площадка, забор(2018)|Фото: Накануне.RU

По его словам, по факту случившегося подано заявление в правоохранительные органы.

"Все из-за этого забора. В будние дни никого нет, а вчера по-воровски в лесу спрятали машину и еще два-три пролета приварили. Наши жильцы вышли и выгнали их, но все было мирно и спокойно", - добавил житель дома.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу Накануне.RU рассказали, что вчера в территориальный отдел полиции поступили заявления от граждан по поводу конфликта из-за строительства ограждений.

"В ходе конфликта граждане получили телесные повреждения. Всего сейчас в территориальном отделе находится шесть заявлений с обеих сторон. Полиция проводит по ним проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие процессуальные решения", - сообщили в МВД.

Как уточнили в ведомстве, скорее всего это будут административные протоколы по статье "побои".

ул. Амундсена, 135, детская площадка, забор(2018)|Фото: Накануне.RU

Добавим, недавно на место выезжал депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Мещеряков.

"Жильцы настроены решительно. Когда приезжают рабочие устанавливать забор, люди выходят всем двором и защищают свою территорию. Примечательно, что рабочие приезжают в то время, когда никого нет дома или приезжают ночью", - рассказал он.

Мещеряков пообещал направить депутатские запросы и помочь жильцам составить заявление в суд.

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"Все из-за этого забора". Во дворе дома в Екатеринбурге произошла массовая драка

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Теги: драка, забор, дом, Екатеринбург



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