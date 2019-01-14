ЧП с самолётом ЮТэйр: На рейсе Тюмень - Ханты-Мансийск задымился двигатель

46 пассажирам самолета ATR-72 "ЮТэйра" пришлось пересесть на другой борт из-за неисправности лайнера, сообщила Накануне.RU пресс-секретарь аэропорта тюменского "Рощино" Валерия Яковлева.

Борт должен был улететь в Ханты-Мансийск в 7.05. Он был на стоянке и готовился к взлёту, когда произошло задымление правого двигателя. Всех пассажиров срочно эвакуировали.

Компания дала другой самолёт, и в 8.30 люди благополучно улетели в Югру.