14 Января 2019
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Общество Курганская область

Вадим Шумков предложил сделать на центральной площади Кургана большой каток

На центральной площади Кургана может появиться большой каток - с таким предложением выступил глава региона Вадим Шумков в ходе осмотра городских пространств.

В минувшую субботу он отправился в рейд по городу вместе с другими чиновниками. Шумков начал осмотр города с площади - он отметил, что нужно максимально использовать свободное пространство на площади.

"В центре должен появиться красивый каток, чтобы все желающие могли провести интересно свое время, с детьми, взять на прокат коньки, под красивую музыку покататься и хорошо провести время", - отметил Вадим Шумков.

Вадим Шумков, обход, город, улицы, уборка(2019)|Фото:kurganobl.ru

Также врио губернатора посмотрел как убирают город от снега - он посетил один из дворов на улице Томина. Там глава области увидел хоккейный корт и отметил, что такие площадки нужно расчищать, чтобы дети могли кататься на коньках.

Жители дома пожаловались главе Зауралья на частое затопление подвала и сказали, что управляющая организация совсем не реагирует на обращения жильцов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Шумкова.

Врио губернатора дал поручение срочно разобраться в ситуации и заставить управкомпанию работать.

Вадим Шумков, обход, город, улицы, уборка(2019)|Фото:kurganobl.ru

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Вадим Шумков предложил сделать на центральной площади Кургана большой каток

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Теги: каток, Курган, площадь, Вадим Шумков, дворы, дороги



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