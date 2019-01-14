В Екатеринбурге виновник ДТП на Сибирском тракте, где перевернулся автобус с людьми, осужден на 2 года

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Колясникова, по вине которого летом 2018 года перевернулся пассажирский автобус №64, в котором находились 30 человек. Мужчину осудили на два года колонии-поселения, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что страшное ДТП произошло 4 июня 2018 года около 16 часов на Сибирском тракте. Автомобиль "ДэуНексия" столкнулся с автобусом №064, в котором находились 30 человек - из них 4 человека были госпитализированы, а 24 человека обратились за медицинской помощью. На водителя легковой машины полиция завела уголовное дело. По результатам судебно-медицинской экспертизы травмы одного из пассажиров квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Установлено, что Колясников, управляя легковушкой, был в состоянии алкогольного опьянения. В нарушение ПДД он двигался со скоростью 70-80 км/час при разрешенной скорости - 50 км/час. Колясников сначала столкнулся с автомобилем "Фиат Дукато", в результате чего его автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 264 УК РФ, а также по статье 264.1 УК РФ.