Из-за сложных метеоусловий рейс Москва - Уфа дважды приземлялся в Екатеринбурге

14 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Быков грезит "освобождённой Гитлером Россией"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Из-за сложных метеоусловий рейс Москва - Уфа дважды приземлялся в Екатеринбурге

Рейс N4-279 Москва - Уфа несколько раз приземлился в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово, инцидент произошёл 13 января.

Причина - сложные метеоусловия в Уфе, поэтому рейс отправили на запасной аэродром.

"Самолёт дважды прибывал в Екатеринбург - в 06.47 и в 12.01. Пассажиры были размещены в гостинице, с ними работали представители авиаперевозчика. Рейс вылетел в пункт назначения в 22.24 13 января", - добавили в Кольцово.

Напомним, что 19 декабря самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Салехарда, приземлился в Кольцово с третьей попытки из-за столкновения со стаей птиц. Аварийную посадку совершил самолет, выполнявший рейс по маршруту "Пхукет - Екатеринбург", он приземлился в аэропорту Кольцово днем 18 декабря. Посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Из-за сложных метеоусловий рейс Москва - Уфа дважды приземлялся в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Екатеринбург, кольцово, москва, уфа, метеоусловия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 740

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети