Из-за сложных метеоусловий рейс Москва - Уфа дважды приземлялся в Екатеринбурге

Рейс N4-279 Москва - Уфа несколько раз приземлился в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово, инцидент произошёл 13 января.

Причина - сложные метеоусловия в Уфе, поэтому рейс отправили на запасной аэродром.

"Самолёт дважды прибывал в Екатеринбург - в 06.47 и в 12.01. Пассажиры были размещены в гостинице, с ними работали представители авиаперевозчика. Рейс вылетел в пункт назначения в 22.24 13 января", - добавили в Кольцово.

Напомним, что 19 декабря самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Салехарда, приземлился в Кольцово с третьей попытки из-за столкновения со стаей птиц. Аварийную посадку совершил самолет, выполнявший рейс по маршруту "Пхукет - Екатеринбург", он приземлился в аэропорту Кольцово днем 18 декабря. Посадка прошла в штатном режиме, жертв, пострадавших и разрушений нет.