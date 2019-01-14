14 Января 2019
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Один человек погиб, в доме обнаружены трещины: подробности взрыва в Ростовской области

При взрыве газа в жилом доме в Шахтах погиб один человек. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Напомним, сегодня утром в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей 9-этажного многквартирного дома на улице Хабарова, 16.

По предварительным данным, взрыв произошел на девятом этаже.

Из-под завалов на девятом этаже спасатели достали живого ребенка и его мать, информирует РИА Новости. Уточняется, что ребенку два года.

Всего, по последним данным МЧС, спасены семь человек. Спасатели уточнили, что под завалами могут находиться шесть человек, пишет Regnum.

г. Шахты в Ростовской области, последствия взрыва газа, разрушенный дом(2019)|Фото: социальные сети

Как сообщили в пресс-службе правительства области, на седьмом этаже дома обнаружены трещины. Сейчас дом обследуется, жители - 140 человек - эвакуированы.

Прокурор Ростовской области Юрий Баранов выехал на место взрыва.

По данным регионального главка МЧС, дом примыкает к пятиэтажке.

г. Шахты в Ростовской области, последствия взрыва газа, разрушенный дом(2019)|Фото: donday.ru

Напомним, рано утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Принято решение о сносе седьмого и восьмого подъездов дома 164, после демонтажа дом будет разделен на два самостоятельно стоящих здания.

После трагедии в Магнитогорске появились инициативы об отказе от бытового газа в многоэтажках. Однако, по мнению депутатов, отказаться от газа сейчас практически нереально.

Чтобы избежать повторения трагедии, парламентарии выступают за установку датчиков газа в домах, которые будут фиксировать не только утечку голубого топлива, но и смогут, при повышении его концентрации в воздухе, автоматически перекрывать подачу.

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Один человек погиб, в доме обнаружены трещины: подробности взрыва в Ростовской области

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Теги: взрыв, шахты, ростовская область, дом



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Развитие сюжета:

Ранее 14.01.2019 09:08 Мск Еще два человека обнаружены под завалами в ростовском доме
Ранее 14.01.2019 08:55 Мск Бастрыкин дал поручение по уголовному делу о взрыве газа в Ростовской области

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Ранее 14.01.2019 07:31 Мск В Ростовской области в жилом доме взорвался газ

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