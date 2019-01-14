В Свердловской области в начале недели ожидаются метель, снегопад, гололедица

В Свердловской области новая неделя начнётся с похолодания. Уже 14 января в регионе ожидаются метели и гололедица. Как сообщили Накануне.RU в уральском гидрометцентре, температура опустится до -25 градусов по Цельсию.

Сегодня в области будет облачно с прояснениями, местами пойдёт небольшой снег, а на юге и востоке ночью прогнозируют метель. На дорогах гололедица. Температура ночью составит от -11 до -25 градусов, а днём от -3 до -15.

В Екатеринбурге также ожидается облачная погода и небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью похолодает до -15 градусов по Цельсию, а днём до -12.

Сотрудники МЧС советуют водителям в неблагоприятные погодные условия снизить скорость движения, а также избегать разных манёвров - обгонов и опережений.