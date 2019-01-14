"Корпорация развития" страхует ТОП-менеджеров. Полис за $27,8 тысяч покроет даже расходы на защиту из-за непредумышленного убийства

"Корпорация развития" (бывший проект "Урал промышленный - Урал Полярный") застрахует ответственность директоров и должностных лиц. Полис, согласно условиям запроса котировок, стоит $27,8 тыс или более 1,8 млн руб. по текущему курсу, передает корреспондент Накануне.RU.

Объект страхования - имущественные интересы корпорации, а также ее руководителей (генерального директора, членов набсовета), связанные с обязанностью возместить причиненный вред в результате совершения "непреднамеренного неверного действия или бездействия" в процессе работы. В том числе, застрахованы расходы и издержки на судебную и юридическую защиту, на восстановление репутации.

Согласно проекту полисных условий, страховщик оплачивает убытки каждого застрахованного лица. Если же компания оплачивает убытки застрахованного лица, страховщик возместит такой убыток "Корпорации развития". Добавим, что в списке расширений есть покрытие расходов на защиту в случае непредумышленного убийства в связи с деятельностью компании. Лимит страхования $2 500 000.

Напомним, на сегодняшний день генеральным директором "Корпорации развития" является креатура Югры Сергей Черняев. До его прихода структуру в статусе исполняющего обязанности генерального директора возглавлял Сергей Новицкий, в бытность которого у корпорации возникли финансовые проблемы, связанные, в том числе, с выплатой огромных сумм по решениям судов.

Сейчас акционеры "Корпорации развития" обсуждают выкуп допэмиссии. Ценные бумаги Ямал должен был приобрести в конце 2018 г., но сделка поставлена на паузу.