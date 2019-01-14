"Корпорация развития" страхует ТОП-менеджеров. Полис за $27,8 тысяч покроет даже расходы на защиту из-за непредумышленного убийства

14 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Быков грезит "освобождённой Гитлером Россией"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Уральский ФО

"Корпорация развития" страхует ТОП-менеджеров. Полис за $27,8 тысяч покроет даже расходы на защиту из-за непредумышленного убийства

"Корпорация развития" (бывший проект "Урал промышленный - Урал Полярный") застрахует ответственность директоров и должностных лиц. Полис, согласно условиям запроса котировок, стоит $27,8 тыс или более 1,8 млн руб. по текущему курсу, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Объект страхования - имущественные интересы корпорации, а также ее руководителей (генерального директора, членов набсовета), связанные с обязанностью возместить причиненный вред в результате совершения "непреднамеренного неверного действия или бездействия" в процессе работы. В том числе, застрахованы расходы и издержки на судебную и юридическую защиту, на восстановление репутации.

Согласно проекту полисных условий, страховщик оплачивает убытки каждого застрахованного лица. Если же компания оплачивает убытки застрахованного лица, страховщик возместит такой убыток "Корпорации развития". Добавим, что в списке расширений есть покрытие расходов на защиту в случае непредумышленного убийства в связи с деятельностью компании. Лимит страхования $2 500 000.

Напомним, на сегодняшний день генеральным директором "Корпорации развития" является креатура Югры Сергей Черняев. До его прихода структуру в статусе исполняющего обязанности генерального директора возглавлял Сергей Новицкий, в бытность которого у корпорации возникли финансовые проблемы, связанные, в том числе, с выплатой огромных сумм по решениям судов.

Сейчас акционеры "Корпорации развития" обсуждают выкуп допэмиссии. Ценные бумаги Ямал должен был приобрести в конце 2018 г., но сделка поставлена на паузу.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Корпорация развития" страхует ТОП-менеджеров. Полис за $27,8 тысяч покроет даже расходы на защиту из-за непредумышленного убийства

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Корпорация развития, Сергей Черняев, полис, страховка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 740

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети