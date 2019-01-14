Прокуратура организовала проверку по инциденту в Нижнем Тагиле, где обрушился потолок в жилом доме

Прокуратура организовала проверку по инциденту в Нижнем Тагиле, где утром 12 января обрушился участок перекрытия в подъезде жилого дома на улице Чайковского, 102. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, площадь повреждения составила около 3 кв.м.

По предварительным данным, обрушение потолочно-чердачного перекрытия лестничной клетки произошло на втором этаже дома. В результате обрушения никто не пострадал.

Всего в доме 12 квартир и два этажа. В настоящее время последствия обрушения устранены управляющей организацией ООО "УК Теплотехник": перекрытие временно восстановлено, коммунальные услуги оказываются в полном объеме.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст правовую оценку эксплуатации дома со стороны управляющей организации, а также установит, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт. Кроме того, надзорное ведомство проверит - имеются ли основания для признания дома аварийным и подлежащим сносу.