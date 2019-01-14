14 Января 2019
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Новому мэру - нового зама. В Губкинском назначен заместитель главы администрации по финансам

Новым заместителем главы администрации Губкинского по экономике и финансам стала Дамира Сафаргалиева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Губкинского.

Дамира Сафаргалиева сменила на посту Наталью Красную, которая уволилась перед новогодними праздниками. До назначения на должность работала в администрации Пуровского района, где прошла путь от специалиста до замначальника районного департамента финансов.

Напомним, мэр Губкинского Андрей Гаранин вступил в должность в сентябре 2018 г., после отставки Сергея Бурдыгина. В отставку прежний мэр ушел после того, как попался сотрудникам ГИБДД нетрезвым за рулем.

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Новому мэру - нового зама. В Губкинском назначен заместитель главы администрации по финансам

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Теги: Дамира Сафаргалиева, заместитель главы администрации, назначение



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