Новому мэру - нового зама. В Губкинском назначен заместитель главы администрации по финансам

Новым заместителем главы администрации Губкинского по экономике и финансам стала Дамира Сафаргалиева, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Губкинского.

Дамира Сафаргалиева сменила на посту Наталью Красную, которая уволилась перед новогодними праздниками. До назначения на должность работала в администрации Пуровского района, где прошла путь от специалиста до замначальника районного департамента финансов.

Напомним, мэр Губкинского Андрей Гаранин вступил в должность в сентябре 2018 г., после отставки Сергея Бурдыгина. В отставку прежний мэр ушел после того, как попался сотрудникам ГИБДД нетрезвым за рулем.