Курганец нашел смартфон и через мобильное приложение украл деньги с карты владельца гаджета

Житель Кургана еще в декабре прошлого года потерял свой смартфон, после этого он обнаружил пропажу с банковской карты 20 тыс. рублей.

С заявлением потерпевший пришел в полицию, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.

Правоохранители установили и задержали 25-летнего безработного гражданина, который нашел смартфон и с помощью мобильного приложения похитил деньги с карты.

Сейчас задержанного отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Полицейские напоминают, что при утере телефона нужно срочно блокировать SIM-карты и банковские карты, чтобы избежать подобных случаев.