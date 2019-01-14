Курганец нашел смартфон и через мобильное приложение украл деньги с карты владельца гаджета
Житель Кургана еще в декабре прошлого года потерял свой смартфон, после этого он обнаружил пропажу с банковской карты 20 тыс. рублей.
С заявлением потерпевший пришел в полицию, сообщили Накануне.RU в УМВД России по Курганской области.
Правоохранители установили и задержали 25-летнего безработного гражданина, который нашел смартфон и с помощью мобильного приложения похитил деньги с карты.
Сейчас задержанного отпустили под подписку о невыезде, ему грозит до 6 лет тюрьмы.
Полицейские напоминают, что при утере телефона нужно срочно блокировать SIM-карты и банковские карты, чтобы избежать подобных случаев.