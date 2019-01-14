14 Января 2019
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Политика За рубежом

В Токио заявили, что не отказывались от пресс-конференции по итогам переговоров в Москве

Представители МИД Японии заявили, что японская сторона не отказывалась от проведения пресс-конференции по итогам переговоров в Москве, сообщает NHK.

Источник телеканала назвал "странным" ранее прозвучавшее заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как отмечается, японская сторона считает формат подобной пресс-конференции "необычным", сообщает Regnum.

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и японского коллеги Таро Коно пройдет 14 января.

Ранее МИД России вызвал японского посла в РФ Тоёхиса Кодзуки из-за недостоверных высказываний руководства страны относительно достигнутых договоренностей.

Во внешнеполитическом ведомстве дипломата предупредили, что в Москве не оставили без внимания ряд высказываний о судьбе Курильских островов, прозвучавших из уст высшего руководства Японии.

В министерстве обратили внимание на высказывания о необходимости "добиться понимания" жителей Южных Курил по вопросу о "переходе территориальной принадлежности островов к Японии", а также об "отказе от требования выплаты Россией компенсаций" в пользу Токио и бывших японских жителей за "послевоенную оккупацию островов".

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В Токио заявили, что не отказывались от пресс-конференции по итогам переговоров в Москве

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Теги: япония, переговоры, пресс-конференция



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