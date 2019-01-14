14 Января 2019
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Экономика В России

Закупки валюты Центробанком могут обвалить рубль

Курс рубля может значительно снизиться из-за закупок валюты Центральным банком.

Напомним, за три недели на эти цели будет направлено 266 млрд руб. "Известия" со ссылкой на экспертов сообщают, что это может привести к снижению курса до 68–69 руб. за доллар, кратковременно рубль может ослабнуть до 70 руб.

Добавим, в 2018 г. рубль ослабел к доллару с 57 до почти 70 за 1$, к евро - на 16% и пробил уровень сопротивления в 80 руб. Ожидание ослабления в новом году эксперты связывают не столько с закупками валюты, сколько с угрозой ужесточения санкций.

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Закупки валюты Центробанком могут обвалить рубль

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Теги: курс рубля, покупка валюты



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