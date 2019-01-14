В Ростовской области в жилом доме взорвался газ

В Ростовской области в жилом доме взорвался газ. Инцидент случился сегодня утром в городе Шахты.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей 9-этажного многквартирного дома на улице Хабарова, 16.

По предварительным данным, взрыв произошел на девятом этаже. Как добавили в ведомстве, вся информация сейчас уточняется.

Напомним, рано утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.