Евгений Плющенко идет на поправку после операции

Евгению Плющенко (36) сделали операцию на позвоночнике. Его жена и продюсер Яна Рудковская (44) сообщила, что сейчас фигурист идет на поправку. Она же рассказала "Комсомольской правде", что бывшего профессионального спортсмена беспокоили боли в шейном отделе позвоночника.

Стоит отметить, что в период новогодних каникул Плющенко отказал 30 ледовых выступлений. Уже не первый год они с супругой создают ледовые шоу, в которых Евгений исполняет главные роли и, соответственно, прыгает и выполняет другие элементы, которые не могут не сказываться на состоянии его травмированной ранее спины.

Напомним, из-за травмы позвоночника Плющенко снялся с индивидуального турнира на Олимпиаде в Сочи. В том же году ему сделали операцию на позвоночнике, еще одну он перенес в 2016 году. В сети поклонники прославленного фигуриста шутили, что его спина держится на шурупах и шарнирах. Теперь же некоторые фанаты Евгения винят его супругу (да и самого Евгения) за жадность, ведь парочка могла пожалеть здоровье звезды и не нагружать его таким количеством выступлений.