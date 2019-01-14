Умер актёр и режиссёр Евгений Радомысленский

В возрасте 83 лет скончался советский и российский театральный актёр, режиссёр и педагог Евгений Радомысленский. Об этом сообщила ректор Института современного искусства (ИСИ) Ирина Сухолет.

"Евгений Вениаминович — это наше знамя, вера, камертон, — написала она в Facebook. — 25 лет он возглавлял кафедру Актёрского мастерства в ИСИ. И казалось, так будет всегда".

По словам Сухолет, прощание с артистом состоится 15 января в фойе Большого зала ДК им. Горбунова, а отпевание — в храме Архангела Михаила на Кутузовском проезде, после чего он будет похоронен на Троекуровском кладбище.