Нобелевского лауреата лишили званий за расистское высказывание

Американский биолог, первооткрыватель ДНК Джеймс Уотсон лишён почётных званий в лаборатории Cold Spring Harbor.

Как сообщают "Известия" со ссылкой на сайт организации, поводом для такого решения стало расистское высказывание высказывание о социальной политике в странах Африки, которая, по словам нобелевского лауреата, ошибочно исходит из факта равенства уровня интеллекта африканских аборигенов уровню интеллекта других рас.

"Высказывания Уотсона предосудительны, не поддерживаются наукой и никоим образом не отражают взгляды лаборатории", — прокомментировали слова учёного в ранее возглавляемой им лаборатории.