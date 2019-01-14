Россияне высказались за отставку правительства

Более половины россиян выступают за отставку правительства.

Таковы результаты опроса "Левада-центра": в декабре прошлого года об этом заявили 53% респондентов против 33% в ноябре 2016 года. Основные претензии к кабмину – его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения, неготовность обеспечить людей работой, недостаток заботы о социальной защите граждан.

Как сообщила социолог "Левада-центра" Марина Красильникова, всё это - из-за повышения пенсионного возраста. Как говорит политолог Николай Петров, "президент заставил всех быть плохими полицейскими, а сам хотел выглядеть хорошим. Но это не добавило ему очков, а правительство оказалось в положении мальчиков для битья", - считает специалист. сообщают "Ведомости".

Напомним, 27 сентября Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста с учетом всех президентских поправок. С 1 января 2019 г. по 2034 г. в России начнется постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

В переходный период - 2019-2020 гг. - пенсионеры могут обратиться за пенсией на полгода раньше.

К окончанию "реформы" в 2024 г. возраст выхода на пенсию повысится до 60 и 65 лет.

Правила выхода на пенсию остаются неизменными для "списочников", кроме того, льготы предусмотрены для многодетных матерей.