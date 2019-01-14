14 Января 2019
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Политика В России

СМИ узнали стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации

Масштабная реконструкция зданий Госдумы зданий Госдумы обойдётся в более чем 4 млрд рублей, заявили СМИ.

Как сообщает "КоммерсантЪ", два из комитетов нижней палаты парламента при этом разместят в пустующих палатах Троекуровых, что обойдётся почти в 1 млрд руб.

В свою очередь, строительство нового корпуса Совета Федерации подорожает с 1,69 млрд до 2,85 млрд руб.

Всего, как отмечает "Ъ" со ссылкой на данные ФАИП, в 2018 году на проектирование по объектам масштабной реконструкции зданий Госдумы и Совфеда ушло соответственно 57 млн руб. и 60 млн руб.

Издание также отмечает, что стоимость, сроки и объём проекта неоднократно менялись. Так, новое здание верхней палаты российского парламента первоначально собирались сдать в 2020 году, потратив на него 1,69 млрд руб., теперь стройку продлили на год, дополнительно выделив на неё 1,16 млрд руб. В свою очередь, на перестройку зала пленарных заседаний нижней палаты, прилегающих зон и крыши в начале прошлого года планировалось потратить около 705 млн руб. и завершить работы в том же году.

Совет Федерации(2016)|Фото:
Совет Федерации

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СМИ узнали стоимость реконструкции зданий Госдумы и Совета Федерации

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Теги: Госдума РФ, Совфед РФ, реконструкция



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